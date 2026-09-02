Il mese scorso le Death Valley Girls hanno annunciato i dettagli del loro sesto LP, “Welcome To Earth”, in arrivo il prossimo 9 ottobre, via Suicide Squeeze Records, a distanza di tre anni e mezzo dal precedente, “Islands In The Sky“.

Il disco è stato prodotto dalla frontwoman Bonnie Bloomgarden insieme a Mark Rains, che si è occupato anche del mixing, mentre Stephen C Common ha curato il mastering.

Il percorso che ha portato all’album “Welcome to Earth” delle Death Valley Girls ha inizio tra le ceneri dell’incendio Eaton in California. Dopo aver perso la sua casa ad Altadena e, poco dopo, il suo amato cane Tommy, la cantante e songwriter Bonnie Bloomgarden si è trovata di fronte a domande a cui non era facile rispondere: cosa sopravvive a una catastrofe? Cosa rimane dopo una perdita? Come si ricostruisce una vita quando le cose che un tempo la definivano non ci sono più? L’album nato da queste domande è tra le opere più intime e profonde che le Death Valley Girls abbiano mai realizzato.

Dopo aver condiviso “Message From The Venus Flower” qualche settimana fa, ora ecco il nuovo singolo “Basic Witch”, accompagnato da un video diretto da Henry Mortensen.

Bonnie dice del brano:

Ho vissuto, sotto ogni punto di vista, alcuni anni molto difficili e destabilizzanti — e questo prima ancora di perdere tutto nell’incendio. Quando accadono così tante cose che sfuggono al tuo controllo, credo che cercare di attribuire la colpa e dividere tutto in buono e cattivo sia un meccanismo di difesa molto umano. Lui è cattivo, quel posto è buono, quello che ho fatto prima era sbagliato, quindi finché non lo rifarò mai più, sarò al sicuro. Creiamo questi sistemi di dualità perché pensiamo che ci proteggano. Ma la dualità esiste raramente nella vita reale.

Alla fine mi sono resa conto che attribuire la colpa a qualcuno non mi dava forza; mi teneva intrappolata in un circolo vizioso. Così ho iniziato a studiare quel circolo vizioso e ho capito che in realtà stavo ripetendo uno schema che seguivo fin da bambina: cercare costantemente di capire chi fosse sicuro, chi fosse pericoloso, chi fosse buono e chi fosse cattivo. Era estenuante.

Più guardavo dentro di me, più mi rendevo conto che l’unico posto in cui potevo davvero trovare la forza era dentro di me. Non sto dicendo che siamo responsabili di tutto ciò che ci accade. Sto dicendo che siamo responsabili di ciò che facciamo con ciò che ci accade. Per me, questo significava assumermi una responsabilità radicale — non nel senso di “dare la colpa alla vittima”, ma chiedendomi: dove stavo cedendo il mio potere? Dove stavo mettendo le persone su un piedistallo e rendendole la mia priorità? Dove avrei potuto stabilire confini più saldi? Cosa potrei fare di diverso d’ora in poi?

Mi sono resa conto che l’avevo fatto per tutta la vita senza nemmeno rendermene conto. Questa canzone parla di prendere il controllo dei propri confini. Parla di assumersi la responsabilità delle proprie scelte senza lasciarsi consumare da sensi di colpa, biasimo, vittimismo o senso di colpa. Perché quando smetti di cercare fuori di te qualcuno da incolpare – o qualcuno che ti salvi – riacquisti il tuo potere.