I Cardinals sono stati una delle piacevoli sorprese di questo 2026. “Masquerade” è piaciuto qui in redazione e anche dal vivo, nelle lor tappe italiane, hanno ben lasciato il segno.

Li ritroviamo qui negli studi di npr music a ‘World Cafe’ per un piccolo live inframezzato da chiacchierate con Euan Manning, il leader della band, che parla di come creare musica che sembri autentica e di come si sono fuse realtà e finzione nel disco, attingendo sia dall’esperienza personale che dalla storia di Cork, città natale della band.