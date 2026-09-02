Credit: Kevin Westenberg

Jake Bugg torna con il suo settimo album “Alamo“, in uscita il 13 novembre per Thirty Tigers, anticipato dal singolo “Never Can Tell”. Annunciata anche una data live al Santeria Toscana 31, a Milano, per il 9 ottobre. Biglietti QUI.

Prodotto dai pluripremiati ai Grammy Jimmy Hogarth (Anohni, Amy Winehouse, Paolo Nutini) e Steve McKewan (Chris Stapleton, Carrie Underwood, Eminem), “Alamo” segna il ritorno di Bugg alle sue radici folk e rock: un lavoro crudo, autentico, senza filtri.

A 32 anni, ben 14 dal suo omonimo esordio triplo platino in UK, Jake presenta undici brani che testimoniano una scrittura più matura e una riflessione sincera sul suo percorso personale, tra amore, solitudine e rinascita. Le atmosfere pure e dirette accompagnano un racconto che arriva al cuore senza nulla dietro cui nascondersi.

“?Dopo anni di tour e dischi, era il momento di guardare dentro di me. Gli ultimi anni sono stati difficili, ho affrontato molte lotte. ‘Alamo’ poteva funzionare solo se fossi stato completamente onesto e vulnerabile. Ho sempre avuto difese e barriere, ma era ora di abbassarle“.

Il primo estratto “Never Can Tell” è un brano trascinante, venato di rock, che affronta il tema delle amicizie e delle persone che si avvicinano quando arriva il successo. Jake spiega: “È davvero difficile sapere di chi fidarsi, soprattutto crescendo come ho fatto io. La vita ti mette davanti mille strade e non sai quale prendere. Devi seguire il tuo istinto“.

Tracklist:



tracklist:

1.When The Night

2.Never Can Tell

3.Alamo

4.The Life

5.Trapped In A Cage

6.Ten Stories High

7.Tall Poppies

8.Drop In The Water

9.Cloud In The Sky

10.Day By Day

11.Everywhere I Go