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Le Darts torneranno in Italia nel mese di novembre.

La band garage-rock di stanza a Seattle presenterà il suo quinto LP, “Halloween Love Songs“, uscito lo scorso marzo via Meow Hiss / Adrenalin Fix.

Le novità non sono finite per i fan della formazione capitanata da Nicole Laurenne perché le statunitensi hanno già registrato anche il loro sesto album, ancora una volta a Los Angeles insieme al produttore Mark Rains (Death Valley Girls, The White Buffalo, Crocodiles): l’uscita del nuovo lavoro è prevista per marzo 2027 anche se deve essere ancora confermata.

Le date italiane di novembre sono previste per giovedì 19 al Legend Club di Milano e per venerdì 20 al Crazy Bull Café di Genova.