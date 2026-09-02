Prima degli Oasis, dei Beady Eye e dei Noel Gallagher’s High Flying Birds il buon Gem Archer era in pista con i simpatici Heavy Stereo, gruppo che oggi festeggia i 30 anni dell’unico album pubblicato, ovvero “Déjà Voodoo” che, il 2 settembre 1996, veniva messo sul mercato con il marchio Creation Records e il rosso McGee che spendeva parooe di grande elogio per loro.

Non stiamo parlando di un capolavoro, ci mancherebbe altro, ma di un onestissimo album di glam-rock che vedeva in Gem proprio l’autore principale dei brani. Qualcosa funziona piuttosto bene, i singoli in particolare (incredibile che “Sleep Freak” non sia stata inserita in tracklist), altre cose (“Tell Yer Ma”) mi paiono decisamente di routine senza particolari guizzi. Gem bene con la chitarra, un po’ meno bene al canto dove a tratti mi sembra arrivare proprio tirato tirato. Ma non è certo lì che si deve andare a parare per giudicare l’album, che, come dicevo prima, scorre via in scioltezza con quel mix tra un glam a tratti popedelico e qualche richiamo all’imperante “Noel Rock” del periodo.

Pezzo da mandare a memoria, almeno per il sottoscritto, beh ovviamente “Mouse In A Hole”, realmente epica.

Pubblicazione: 2 settembre 1996

Dischi: 1

Tracce: 12

Genere: Rock alternativo, Indie rock

Etichetta: Creation Records

Registrazione: 1995-1996

Tracklist:



Chinese Burn

Cartoon Moon

Déjà Voodoo

Tell Yer Ma

Crown of Thoughts

Mouse in a Hole

Bangers and Mash

Deep Fried Heart

Reaching for Heaven

Keep Up

Planet Empty

Shooting Star