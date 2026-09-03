Credit: Jaxon Whittington

I DIIV torneranno il prossimo 30 ottobre con il loro quinto album in studio intitolato “ZIRP!”, in uscita via Fantasy Recordings e dal quale settimane fa avevamo già ascoltato un primo estratto.

La band di Zachary Cole Smith pubblica oggi il nuovo singolo “Kid”, accompagnato da un videoclip diretto da Jaxon Whittington e girato con il contributo speciale del figlio del frontman, Roy, insieme al suo amico Julian:

Ad affiancare la band in questo nuovo disco c’è un produttore d’eccezione: il “wizard” del pop britannico A. G. Cook (già al lavoro con Charli XCX e Caroline Polachek). Cook ha lavorato sui demo originali catturando l’energia dal vivo del gruppo, registrando batterie live e un fitto intreccio di chitarre ed effettistica analoga, riducendo al minimo l’impiego di elementi digitali.