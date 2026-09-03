“Melody A.M.” è come starsene per tre quarti d’ora su una nuvoletta, lontano da ogni preoccupazione o pensiero terreno. Magari solo con qualche sprazzo di sporadica malinconia, ma nulla di più.

Dalle sponde della loro Tromsø i Röyksopp attingono ad ingredienti preziosissimi e mettono insieme un album easy listening che si tiene ben lontano dalle banalità tipiche di un aperitivo soleggiato a bordo piscina.

Anche negli episodi sporcati di ritmi funk – “Eple” ed il suo refrain irresistibile; i riverberi vocali di “A Higher Place”; l’epopea di “Röyksopp’s Night Out” – non rinunciano mai alla leggerezza.

Altrove, appunto, la mappa dei riferimenti è molto vasta: dal Bacharach di “So Easy” lì in apertura agli spunti lounge di stampo seventies in “She’s So”; “40 Years Back / Come” è una mini suite che in quel momento (2001) gli Air avrebbero certamente voluto mettere insieme, “Poor Leno” e “Remind Me” i tasselli mancanti tra il synth pop degli ’80 e la disco anni ’90 (non a caso con la complicità di Erlend Øye), “Sparks” riesca il miglior trip-hop di Bristol.

Il tutto mischiato con attitudine vintage, lontana da ogni tentazione futuristica.

L’esito è che “Melody A.M”. è una specie di cura miracolosa per le orecchie, per il cervello, per il corpo. E quando arrivò, fu esattamente ciò che serviva per scacciare definitivamente le ansie da fine millennio.

L’articolo, nella sua forma originale, si trova su’ Non Siamo Di Qui’ che ringraziamo per la gentile concessione

Pubblicazione: 3 settembre 2001

Durata: 46:25

Dischi: 1

Tracce: 10

Genere: Downtempo, Musica d’ambiente, Trip hop

Etichetta: Wall of Sound

Produttore: Röyksopp

Registrazione: Bergen, Norvegia

Tracklist:



So Easy

Eple

Sparks

In Space

Poor Leno

A Higher Place

Röyksopp’s Night Out

Remind Me

She’s So

40 Years Back/Come



