Credit: Brian Sweeney and Paninaro magazine

I Simple Minds annunciano i dettagli del loro nuovissimo album in studio, “Sacrosanct“, in uscita il 29 gennaio 2027 per BMG.

Nei quattro anni trascorsi dall’uscita dell’album “Direction Of The Heart” del 2022, entrato nella top 5, la band è stata più impegnata che mai: ha pubblicato un documentario sulla propria carriera acclamato dalla critica, ha dato alle stampe un libro di memorie collettivo (selezionato dalla rivista Uncut e da Rough Trade tra i “Libri dell’anno”) e ha tenuto concerti in tutto il mondo, che li hanno visti continuamente acclamati come una delle più grandi band della loro generazione.

Solo lo scorso anno hanno suonato davanti a oltre 1,5 milioni di persone, registrando alcuni dei loro pubblici più numerosi dal 1985, durante il loro Global Tour di enorme successo. È stato proprio in questo periodo straordinario, sull’onda dell’entusiasmo del tour, che hanno iniziato a comporre e registrare il loro nuovo album.

La tappa nordamericana del 2025 ha ispirato Kerr e Burchill ad attingere alle loro radici art rock e new wave, dopo aver visto i fan di città in cui non avevano mai suonato prima reagire con entusiasmo a brani dei primi anni come “Sons and Fascination”. Questa atmosfera pervade l’intero album “Sacrosanct” e le sue otto canzoni brillantemente costruite, caratterizzate da semplicità e da un’eterea immediatezza.

L’album vede i due collaboratori di lunga data in una forma di estrema sicurezza, in uno dei loro album, a quanto ci dicono le note stampa, più vitali degli ultimi decenni; un lavoro che riconquista la magia e la maestosità che sono il cuore stesso dei Simple Minds.

“Beginner Boys”, il primo brano estratto dall’album, trae ispirazione dal fatto che Kerr, osservando crescere i suoi nipotini gemelli, rifletta su cosa significhi oggi crescere un uomo perbene — «come forza, tenerezza, coraggio e gentilezza possano ancora coesistere, anche quando la cultura più ampia che li circonda può inviare segnali contrastanti. È più una domanda che un’affermazione, e spero che passino la vita a rispondere da soli». Caratterizzata da una voce straordinaria e sobria di Kerr e dall’inconfondibile chitarra scintillante di Burchill, la canzone nasconde un’euforia contagiosa.

Riguardo alla scelta del titolo dell’album, Kerr ha dichiarato: «Abbiamo chiamato l’album “Sacrosanct” perché, dopo una vita trascorsa a fare questo — quasi cinquant’anni passati a scrivere canzoni insieme — non ci sembra più una carriera, ma qualcosa di più simile a una fede. Chiamare il disco “Sacrosanct” non è un’esagerazione. È semplicemente onesto».

“Registrare album ed esibirci dal vivo fa parte delle nostre vite oggi tanto quanto quando abbiamo iniziato. Siamo grati a chi sostiene la nuova musica dei Simple Minds e non vediamo l’ora di vedervi tutti durante il nostro prossimo tour mondiale.” Guarda già al nuovo tour Jim Kerr e fa bene visto che le date sono già state annunciate e ci sono anche due tappe italiane ad aprile 2027. Il tour vedrà la presenza dei Level 42 come gruppo supporto.

16/04 – Unipol Forum, Assago (MI)

17/04 – Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

Biglietti QUI