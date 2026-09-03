I Succulents di Manchester hanno pubblicato il nuovo singolo “Work It Out”, che segue la bella e rumorosa “Underdog” uscita a febbraio.

Laurie Hulme e Lucy Ridges partono da questa pimpante base C86, che unisce una freschezza melodica coinvolgente a una incontenibile energia e allegria che non può non trascinare l’ascoltatore in un mondo colorato e gioioso.

La canzone parla della risoluzione dei conflitti e, più specificamente, della quella strana apatia che può insorgere quando si è circondati da litigi continui, che si tratti di proteste, politica o scambi tossici online. La frase “stai attento a ciò che desideri” è il centro della canzone.

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