Violet Grohl ha reinterpretato “High” dei The Cure in occasione di una nuova sessione radiofonica per la serie “Like A Version” di Triple J. Ha suonato anche il suo brano “595″, contenuto nel suo album di debutto “Be Sweet To Me“.

Parlando della sua scelta della cover, Grohl ha descritto “High” come “una delle mie canzoni preferite dei Cure, e non so esattamente perché“. Ha continuato: “È semplicemente una di quelle che ho sempre aggiunto a tantissime playlist. La ascolto da tantissimo tempo, adoro quella canzone”.