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““Ruin Me” esplora la frustrazione di amare qualcuno senza poter gli dire ciò che si prova. L’ho scritta dopo essermi innamorata di una mia cara amica che all’epoca aveva già una relazione. La canzone riflette il desiderio che provavo per lei e il senso di colpa che sentivo nel pensarla in quel modo, sapendo che avrebbe potuto sentirsi triste o a disagio se l’avesse scoperto. È soprattutto un’ode alla rabbia che provavo verso me stessa per aver nutrito speranze in qualcosa che non sarebbe mai successo!“



Ci parla del suo brano la stessa Ella Aslin che mi ha subito colpito per l’immediatezza e la schiettezza pop della sua proposta. Un brano che ci cresce sotto gli occhi, che diventa travolgente e melodicamente sublime, con la sua freschezza contagiosa, per arrivare poi a quel sorprendente finale in cui emerge forte la sua passione per il folk, passione che ha coltivato fin da bambina grazie ai suoi genitori. E così dopo quella carica indie-pop ci troviamo un avvolgente finale molto più misurato, che sembra quasi un abbraccio per noi ascoltatori.

La sua musica esplora temi quali l’identità, la perdita dell’innocenza e il dolore di innamorarsi e disinnamorarsi delle persone. Il suo primo album è una riflessione sui suoi ultimi anni da adolescente e sui primi anni da ventenne, che svela gli strati intrecciati di nostalgia, amore, stanchezza e dolore che hanno accompagnato il suo passaggio dall’infanzia all’età adulta. Gli arrangiamenti di Ella riflettono la sua profonda comprensione della costruzione compositiva di un mondo, eppure i suoi testi sono oneste introspezioni che ci riportano a noi stessi mentre attraversiamo i nostri mondi insieme a lei.

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