Wallace Dietz ha continuato instancabilmente a fare musica sotto il nome, un po’ ironico, dei The Silent Boys per oltre tre decenni. I Silent Boys erano un tempo una presenza fissa nella scena musicale alternativa di Richmond, in Virginia, esibendosi nei locali della zona dalla metà degli anni ’80 fino al 1991. Dopo una pausa di otto anni e la pubblicazione di diversi brani dei Silent Boys su varie etichette discografiche indipendenti, Dietz ha riformato il gruppo nel 1999.

E ora eccoci qui con la frizzante “Soul Of The Sea”, che richiama il C86, il jangle-pop e quel guitar-pop che ti sa svoltare la giornata con le sue melodie e la sua freschezza. Insomma Wallace è in grande forma!

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