Gli Swell sono un nuovo progetto che arriva da di Leeds e, in questo primo biglietto da visita, ci pare che la strada imboccata sia quella di un dream-pop molto atmosferico e suggestivo.

“Heathlands” è non solo il singolo di debutto della formazione, ma anche il primo brano svelato dall’album “Memories Inside the Glass Spheres” che vede, al master, la presenza di Simon Scott degli Slowdive. Il brano si basa su queste chitarre sfumate, come se ci fosse un eco costante e continuo e queste voci sognanti che si muovono in un’atmosfera calda, nostalgica ed estiva, quasi psichedelica, verrebe da dire.

La sensazione che riesce a trasmettere il brano è quello di pace, di benessere, una sensazione davvero intensa che arriva diretta all’ascoltatore, facendolo stare molto bene. Ha una forza spirituale molto potente questo brano.

Un gran bel esordio.

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