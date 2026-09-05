Gli M83 hanno pubblicato “Blister Sunrise”, il primo singolo tratto dal prossimo decimo album in studio di Anthony Gonzalez, “I Wrote You a Letter“, atteso il 25 settembre per l’etichetta Other Suns di Gonzalez.

Il suono a quanto ci dicono le note stampa segna il nuovo approccio di Gonzalez. Scritto a partire da demo che aveva iniziato a realizzare nell’estate del 2024, l’album è nato dal desiderio di lavorare in modo più istintivo e riscoprire un po’ della spontaneità delle prime registrazioni degli M83.



«Questo disco riflette il mio stato d’animo degli ultimi anni», ha dichiarato Gonzalez. «Sono profondamente disilluso dal mondo in cui viviamo. Volevo qualcosa di meno calcolato, più spontaneo. Più punk, in un certo senso.»

“I Wrote You a Letter” spazia tra chitarre, sonorità elettroniche misteriose, passaggi ambient e pop frammentato, con Gonzalez che lascia che elementi dei suoi lavori precedenti si fondano in qualcosa di meno levigato o prevedibile, ma più libero.

Tracklist:

