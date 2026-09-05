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I Molotovs hanno annunciato il loro secondo album, “Welcome To Urbia“: il nuovo singolo si chiama “Urbia”.

Il duo punk londinese, composto dai fratelli Cartlidge, Issey (basso/voce) e Mathew (chitarra/voce), pubblicherà l’album il 9 aprile 2027. Il disco è il seguito di “Wasted On Youth“.

Secondo un comunicato stampa, “Urbia” inaugura “la seconda fase della band“.

«Quando l’ho scritta, mi è sembrata subito qualcosa di diverso e mi ha portato nella direzione che volevo seguire per il prossimo album. Volevo davvero dare una scossa», ha spiegato Mathew. «Le mie influenze si sono ampliate man mano che suonavamo di più. Quando siamo entrati in studio, l’avevo scritta da poco, quindi era tutto piuttosto fresco: ha una vera energia».

Issey ha aggiunto: “Si sviluppa davvero bene. È piuttosto malinconica e trascinante, con un tocco industriale, e poi si arriva al ritornello che si apre in modo particolare. È dolce.“

La tracklist del prossimo album “Welcome To Urbia” non è ancora stata svelata.