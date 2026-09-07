Courtney Barnett porta “Creature of Habit” alla KCRW per un’esibizione ad alto volume, disinvolta e magnificamente distorta.

Da sempre, Courtney Barnett non ha mai avuto bisogno di molto per rendere elettrizzante l’atmosfera di una sala. Una chitarra, una sezione ritmica eccezionale e qualche osservazione impassibile al momento giusto di solito bastano. Di nuovo all’Annenberg Performance Studio di KCRW per un’esibizione molto speciale di Live On KCRW, Barnett è in forma smagliante: disinvolta, ad alto volume e chiaramente divertita.

Setlist:



Stay In Your Lane

Avant Gardener

Small Poppies

Site Unseen

Turning Green

Before You Gotta Go

Mantis

Mostly Patient

Pedestrian at Best

Nobody Cares