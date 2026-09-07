Credit: Mark Dalrymple

Dopo due anni dal loro debutto full-lenght, “Content”, gli American Motors torneranno il prossimo 6 novembre con un nuovo LP, “Functional Music“, che sarà pubblicato dalla label italiana Vina Records.

Il gruppo post-punk / noise-rock della Pennsylvania ha realizzato il suo nuovo album con il caro amico e figura di spicco del post-hardcore J. Robbins (Jawbox, Burning Airlines) presso il Magpie Cage. Si tratta di uno studio di grande prestigio: Shudder to Think, Girls Against Boys e Brainiac hanno tutti registrato lì, e la band attinge a quella storia, trattando lo studio stesso come uno strumento piuttosto che come un semplice luogo in cui registrare un disco.

Mentre il loro album di debutto “Content” costruiva un mondo in decadenza, “Functional Music” parla delle persone costrette a viverci: cameriere, nomadi, ragazzi che crescono troppo in fretta e sono esposti alla catastrofe prima ancora di essere abbastanza grandi per comprenderla. La band ha indicato il cinema della New Hollywood – Peckinpah, “Easy Rider”, Bogdanovich – come punto di riferimento; ogni canzone è scritta come una scena in cui il quotidiano sfocia in qualcosa di più grande.

Il chitarrista Dustin White dice del disco:

Realizzando il primo disco abbiamo definito un quadro concettuale all’interno del quale lavorare. Questa volta stiamo aggiungendo ulteriori dettagli all’interno di quel quadro, e ne stiamo leggermente superando i limiti. In alcuni punti abbiamo osato di più, ma abbiamo comunque fatto semplicemente quello che facciamo sempre, ovvero tutto ciò che io e Alex troviamo interessante. Continuiamo a essere interessati a sperimentare con lo spazio vuoto e la ripetizione. Lavorare di nuovo con J è stato un sogno assoluto, e nessuna delle band di cui ho fatto parte è riuscita a pubblicare un secondo LP continuando a funzionare come gruppo, quindi questo mi sembra un risultato importante. È un po’ più introspettivo rispetto al primo LP. È una società, e noi ci viviamo semplicemente dentro.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “No Horses”, accompagnato da un video diretto dalla stesso White.

“Functional Music” Tracklist:

1. obvious

2. one chord

3. no horses

4. 5408 big Tyler

5. margaritaville pt. 2

6. marlboro miles

7. tragedy

8. gold star