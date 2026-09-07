Credit: Charles Gall

Il prossimo 6 novembre, via AMK / Kartel Music Group, i TV Priest pubblicheranno il loro terzo LP, “Cartoons”, che arriva dopo oltre quattro anni dal precedente, “My Other People“.

Con i due album precedenti (“Uppers” del 2021 e “My Other People” del 2022), i TV Priest si sono distinti come un gruppo indagatore e curioso, dotato del talento di abbracciare l’esistenziale e di collegare ciò che è disconnesso. “Cartoons” emerge dalle macerie dell’introspezione, alla ricerca di nuovi modi di essere e di scrivere musica partendo da un punto di vista diverso. Il risultato è un disco con sorprendenti sfumature di REM, Radiohead, The National e Foals: il fuoco e la riflessione filosofica dei loro lavori precedenti sono ancora presenti, ma ora accompagnati da una più ampia varietà di strumenti più delicati. Pianoforte. Violino. Registrazioni di canti di uccelli frammentate e ricomposte, “all’esplorazione dell’intersezione tra digitalismo e natura“. Tutto era in gioco mentre ridefinivano il loro sound.

Ora la band post-punk inglese ha condiviso il suo nuovo singolo, “Just So You Know”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il frontman Charlie Drinkwater dice del brano: