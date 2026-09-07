Il prossimo 6 novembre, via AMK / Kartel Music Group, i TV Priest pubblicheranno il loro terzo LP, “Cartoons”, che arriva dopo oltre quattro anni dal precedente, “My Other People“.
Con i due album precedenti (“Uppers” del 2021 e “My Other People” del 2022), i TV Priest si sono distinti come un gruppo indagatore e curioso, dotato del talento di abbracciare l’esistenziale e di collegare ciò che è disconnesso. “Cartoons” emerge dalle macerie dell’introspezione, alla ricerca di nuovi modi di essere e di scrivere musica partendo da un punto di vista diverso. Il risultato è un disco con sorprendenti sfumature di REM, Radiohead, The National e Foals: il fuoco e la riflessione filosofica dei loro lavori precedenti sono ancora presenti, ma ora accompagnati da una più ampia varietà di strumenti più delicati. Pianoforte. Violino. Registrazioni di canti di uccelli frammentate e ricomposte, “all’esplorazione dell’intersezione tra digitalismo e natura“. Tutto era in gioco mentre ridefinivano il loro sound.
Ora la band post-punk inglese ha condiviso il suo nuovo singolo, “Just So You Know”, di cui potete vedere il video qui sotto.
Il frontman Charlie Drinkwater dice del brano:
“Just So You Know” è una canzone di rottura, solo che l’altra metà è la tecnologia. Scorro lo schermo prima ancora di aver formulato un solo pensiero mio. Lo stress mi pesa sullo stomaco come un caffè cattivo e le persone che amo ricevono solo l’attenzione che mi resta. E c’è una certa dolcezza in tutto questo, ed è proprio questo il problema. Sempre connessi, sempre impegnati a spuntare voci da una lista di cose da fare che non si accorcia mai. Piccole dosi di zucchero per tutto il giorno, fino al crollo. La canzone mette in luce proprio questo e pone la domanda che continuo a eludere: tutto questo mi fa davvero bene? Fa bene a qualcuno di noi?