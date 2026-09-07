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I Cage The Elephant torneranno in Italia a febbraio 2027.

L’energica band alt-rock del Kentucky, il cui album più recente (il loro sesto) è “Neon Pill“, uscito a maggio 2024, a luglio ha condiviso un nuovo singolo, “Beaches In Tennessee“, il primo per la Big Loud Rock, con cui hanno da poco firmato un nuovo contratto, annunciando anche che un nuovo LP è in lavorazione.

Un solo appuntamento per gli statunitensi nel nostro paese previsto per mercoledì 17 al Fabrique di Milano.

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 11 settembre su ‘Ticketmaster.it‘ e ‘Ticketone.it‘.