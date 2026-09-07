I Desire tornano con “Just Another Love Song”, un nuovo singolo scritto e prodotto da Johnny Jewel, ora disponibile via Italians Do It Better. I Desire saranno inoltre in tour in Europa entro la fine dell’anno, con 2 tapope in Italia.

“Just Another Love Song” fa seguito a “Summer Skin”, pubblicato quest’estate e offre un altro assaggio del prossimo quarto album in studio dei Desire.

Romantico, ossessivo e al limite, “Just Another Love Song” gioca con le contraddizioni che stanno al centro di una grande storia d’amore: devozione, inganno, piacere e dolore, tutti intrecciati nella ragnatela della nostra femme fatale.

A proposito del video, i Desire hanno dichiarato: «Ogni storia d’amore ha bisogno di un cattivo. Volevo essere io quella cattiva».



Da due decenni, i Desire creano musica per i romantici. Fondato da Megan Louise e Johnny Jewel, il gruppo di Montreal è emerso dall’ombra del synth-pop underground per costruire un mondo tutto suo — dove la bellezza indugia, il cuore spezzato risplende e ogni canzone sembra l’inizio di una storia d’amore.

Le date italiane sono le seguenti:



4 Dec – Ravenna – Bronson

5 Dec – Roma – Monk Club