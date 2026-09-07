Credit: Kane Layland

Solo pochi giorni fa The Molotovs hanno annunciato il loro secondo LP, “Welcome To Urbia”, in uscita il prossimo 9 aprile via Marshall Amplification.

Il duo londinese oggi svela le sue cinque date italiane previste per il mese di novembre, dove sicuramente sarà possibile ascoltare in anteprima alcuni dei nuovi brani presenti sul loro sophomore.

Gli appuntamenti con loro sono previsti per martedì 10 al Tenax di Firenze, mercoledì 11 all’Hacienda Club di Roma (per la rassegna Invincible Fest), venerdì 13 al Locomotiv Club di Bologna, sabato 14 al Capitol di Pordeno e lunedì 16 alla Santeria Toscana 31 di Milano.

I biglietti, che costano 20 € + d.p., sono disponibili su ‘Dice.fm’ (BO, PN e MI), ‘Ticketone.it’ (FI) e ‘Xceed.me’ (Roma).