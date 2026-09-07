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I Los Blancos tornano con “Olew’r Olewydd”, primo assaggio del loro terzo album in uscita e istantanea di una band che si avvicina ai dieci anni di attività. Da quasi un decennio, il quintetto del Carmarthenshire è una delle voci di riferimento della musica alternativa gallese, avendo costruito un sound che attinge allo slacker rock, al surf, al punk, allo shoegaze e al country, ma che è sempre risultato inconfondibilmente loro.

Dopo il loro ultimo disco, i Los Blancos hanno preso le distanze e si sono concessi il tempo di ricordare perché avevano iniziato a fare musica insieme. “Olew’r Olewydd” è stato il primo demo che ha riportato quella sensazione. La reazione tra loro cinque è stata immediata: questo è il suono giusto.



Tra Pavement, Pixies, Velvet Underground e Neil Young, il brano è accattivante e ricco di suggestioni. Al centro della canzone ci sono un umorismo asciutto e una consapevolezza di sé, uniti a una resistenza alla moderna cultura della frenesia, all’auto-ottimizzazione e alla pressione costante di dover sempre fare di più.

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