I Working Men’s Club tornano con il nuovo singolo “Devout”, prodotto da Atticus Ross.
Il singolo fa seguito agli album “Working Men’s Club” (2020) e “Fear Fear” (2022), ed è la prima uscita che la band condivide con la Domino.
Come dichiarato in un comunicato stampa il singolo annuncia l’inizio di una nuova era per i Working Men’s Club – alias Sydney Minsky Sargeant. La canzone vede i Working Men’s Club unire le forze con il compositore vincitore di un Grammy e membro dei Nine Inch Nails, Atticus Ross.
“Devout mi è sempre sembrata la canzone giusta per tornare alla ribalta“, ha dichiarato Sargeant.