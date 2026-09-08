I musicisti dei Talk Talk (Simon Brenner, il tastierista fondatore del gruppo, Phil Ramocon e Ian Curnow) si sono riuniti, sotto il nome di Spirit Of Talk Talk, per un concerto unico in occasione del 40° anniversario del disco “The Colour Of Spring” (la data esatta è stata il 17 febbraio), con la partecipazione di Mark Gardener dei Ride, Ed Harcourt, Sophie Barker e altri artisti.

Il concerto si è tenuto sabato 5 settembre all’O2 Forum di Kentish Town, Londra, e ha incluso una serie brani tratti dal disco, insieme ad altri classici della discografia della band.

Per celebrare quel disco e la figura di Mark Hollis (ci ha lasciato nel 2019 all’età di 64 anni), la band è stata raggiunta onstage da Sophie Barker (Zero 7), Gale Paridjanian (Turin Brakes), Tim Eisenburg (Sweet Billy Pilgrim), Chris Hampson, Jacob Brown, Ed Harcourt, Fyfe Dangerfield (Guillemots) e Mark Gardener (Ride).

Setlist:

Today (con Tim Elsenberg)

Talk Talk (con Tim Elsenberg)

Living in Another World (con Mark Gardener)

I Don’t Believe in You (con Tim Elsenberg)

Time It’s Time (con Fyfe Dangerfield)

The Rainbow (con Mark Gardener)

I Believe in You (con Ed Harcourt)

The Colour of Spring (con Ed Harcourt)

Happiness Is Easy (con Sophie Barker)

Tomorrow Started (con Sophie Barker)

Give It Up (con Olly Knights)

Such a Shame (con Sophie Barker)

It’s My Life (con Sophie Barker)

The Party’s Over (con Tim Elsenberg)

Life’s What You Make It