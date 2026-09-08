A distanza di poco più di un anno dall’uscita del loro sophomore, “Something Soft“, pubblicato a maggio 2025 via Merge Records, i M(h)aol tornano oggi con materiale inedito.

La band post-punk irlandese ha infatti condiviso il nuovo singolo “Scam Manifesto”, accompagnato da un video di Col Lee, Ginny Davies, Constance Keane e Jill Wheeler.

La batterista e cantante Costance Keane dice del pezzo:

“Scam Manifesto” è una canzone che ho scritto durante una delle mie pause semi-regolari dai social media. Il mio feed era tutto un susseguirsi di “come perdere le ultime 5 libbre” e necrologi di persone che non conoscevo. Parla del senso di colpa che provo per la mia stessa ipocrisia. In pubblico dico che, in quanto donna, è mio diritto essere brutta e vecchia quanto voglio e continuare comunque ad apprezzarmi, mentre in privato ero costantemente ossessionata da una lista di cose che avrei voluto cambiare del mio aspetto. Parla dell’avere una regola per gli altri e un’altra per se stessi.