I Pet Shop Boys hanno collaborato con Andrew Hodges, biografo di Alan Turing, in “A Man From The Future” (atteso il 9 ottobre), album ispirato al matematico britannico. Il duo aveva originariamente scritto l’opera con Andrew Hodges ancora nel 2012, eseguendola con la BBC Concert Orchestra ai Proms nel 2014. Rivisitando l’opera ora, hanno introdotto ulteriori elementi elettronici, rielaborato le parti orchestrali e aggiornato alcune parti del testo recitato.

Il disco conterrà canzoni, ma anche brani recitati, così come musica elettronica e orchestrale. All’inizio del disco, i Pet Shop Boys e Hodges approfondiscono gli anni scolastici di Turing, con il suo iniziale interesse per la matematica e le scienze e la presa di coscienza della propria sessualità, per poi passare al periodo trascorso all’Università di Cambridge, al suo ruolo di primo piano al servizio del governo britannico nel decifrare i messaggi criptati della macchina Enigma tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale, e al suo contributo all’invenzione del computer digitale. L’album, a quanto dicono le note stampa, tratterà anche la previsione di Turing sull’intelligenza artificiale, nonché gli ultimi anni della sua vita, durante i quali fu processato e condannato per una relazione omosessuale, per poi togliersi la vita nel 1954.



“Il nostro intento nel creare questo lavoro era quello di realizzare un tributo musicale ad Alan Turing, che ha dato così tanto al suo Paese e al mondo e che per questo è stato ricompensato con un processo a causa della sua sessualità”, hanno dichiarato Neil Tennant e Chris Lowe–

“Alan ha dato un contributo enorme alla sconfitta della Germania nella Seconda Guerra Mondiale ed è stato un pioniere dell’informatica, immaginando un mondo con computer intelligenti. Guardava inoltre con ottimismo a un futuro in cui l’omosessualità sarebbe stata accettata come normale. Sia nella sua vita professionale che in quella privata, era in anticipo sui tempi.“

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