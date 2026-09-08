Dopo l’abbuffata estiva, che, quasi simbolicamente, si conclude con Poplar a Trento, appuntamento da annotare nel listone dei festival del belpaese, che, appunto, anche per collocazione temporale, sancisce una sorta di chiusura degli eventi all’aperto, passando il testimone ai club.
Stagione bella che ha visto il nostro Alberto Molteni (per chi non lo conoscesse ancora il direttore artistico che si può incontrare spesso e volentieri all’entrata del Bellezza) presenzialista in gran parte degli happening della penisola, sempre con uno smartphone in mano per compilare, a spron battuto, il calendario della prima serie di concerti e riempire più giornate possibili per un pubblico sempre più affezionato e numeroso (me lo ripeto sempre: occhio ai sold out!).
I record sono fatti per essere battuti, diceva qualcuno, quindi, se inizialmente, tornando indietro di un pò di tempo, c’era qualche bell’appuntamento da annotare in agenda, ora converrebbe affittare un appartamento da quelle parti, perché c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Tutta questa introduzione per segnalare ancora una volta l’enorme lavoro che si fa in quel di Milano sud e la possibilità di portare chiunque al nostro circolo preferito.
E senza spoilerare la seconda parte della stagione (da gennaio in poi), che man mano verrà compilata e ampiamente promossa (anzi c’è già qualcosa da annotare per l’anno nuovo, Iceage e Gilla Band, per esempio), buttiamo sul piatto e segnaliamo, con piacere, i tantissimi artisti già pronti a farsi un bagno di pubblico attento e caloroso all’angolo con via Ripamonti.
Quindi ricapitolando prima del listone riassuntivo, due domande velocissime ad Alberto:
Come detto sopra la lista è lunghissima e c’è solo da organizzarsi, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione in ottica Bellezza?
Sicuramente tanta tanta musica live, come sempre sette giorni la settimana, ma per questa stagione sono molto contento del fatto che per la prima volta – dopo le rassegne più occasionali e gli episodi degli scorsi anni – avremo finalmente un circolo letterario (con attività di bookcrossing, incontri, presentazioni, aperitivi letterari e molto altro), un cineforum (moderato e tematico con accesso ad offerta libera) e un format di stand up comedy (sempre il secondo Giovedì di ogni mese nella Palestra Visconti) attivi stabilmente, i quali si affiancheranno agli appuntamenti continuativi già presenti della slam poetry e della jam di jazz. È una grande soddisfazione veder crescere in maniera così intensa e variegata, oltre che molto spesso naturale e spontanea, le emanazioni culturali della nostra attività.
In gergo qualcuno direbbe “piatto ricco mi ci ficco”, famoso proverbio tramandato nei secoli, ma qui andiamo pure oltre, vai con qualche segnalazione che per te merita qualcosa in più, perché magari più underground del previsto? Arci Bellezza è anche, spesso e volentieri, scoprire nuovi artisti (Sia italiani, sia internazionali).
Tra le novità italiane più fresche sicuramente sono molto curioso di sentire nuove proposte come Ahasha, Zoe, Tyto, Planet Butter e Tara; per gli internazionali – oltre a nomi consolidati come, tra i tanti, Orchestre Tour Puissant Marcel Duchamp, Destroyer, Don Letts, The Lemonheads, Azymuth, La Yegros, Imarhan, Girls in Hawaii, Sondre Lerche, Slift e John Grant – direi sicuramente il nujazz vibrante di Sessa, il produttore svedese-cileno Dinamarca, l’indie rock degli inglesi Westside Cowboy e My New Band Believe, lo shoegaze sognante dei Deary!
Ed eccoci con il riassunto da prendere nota in agenda:
11/09/26 The Black Keys Aftershow DJset
16/09/26 Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp
17/09/26 Tyto + Grito Exclamaclón
18/09/26 Wes Banderson
19/09/26 VAEB
22/09/26 Annabelle Chairlegs + Opening Act: The Backlash & No Other News
23/09/26 Destroyer
24/09/26 Mazzariello
25/09/26 Lowertown + Opening Act: Greta Grida
26/09/26 Carla Dal Forno + Opening Act: Leanò
28/09/26 Tengerton
29/09/26 King Dude + Opening Act: Nero Kane
30/09/26 Dinamarca + Opening Act: Princess Nostalgia & LaHasna DJset
01/10/26 Gazebo Penguins
02/10/26 Aka5ha + So Beast
03/10/26 London Calling – UK Party w/ The Ruffians – Smiths Tribute
04/10/26 The Sophs
05/10/26 Liars
06/10/26 Planet Butter
07/10/26 Laura Misch
08/10/26 Sessa + Opening Act: Leandra Bordone
09/10/26 Deep Forest
10/10/26 Strawberry Guy + Special Guest Opening Act: Malena Zavala
11/10/26 World Brain
12/10/26 Alessandro Gori – Lo Sgargabonzi
13/10/26 I’m Not A Blonde
14/10/26 Proiezione “Le Città di Pianura”
15/10/26 Deradoorian
16/10/26 Jozef Van Wissem
17/10/26 DJ Krush
18/10/26 Stu Larsen
19/10/26 Tàra
20/10/26 Laura Stevenson
22/10/26 Panicbaby
23/10/26 Don Letts + Vitowar DJset
24/10/26 10 Anni di Non Sense Mag – La Festa
25/10/26 Super Jet Kinoko + Opening Act: Lato & BOB
26/10/26 The Lemonheads
27/10/26 Azymuth x JZ:RF
28/10/26 Swamp Fest w/ Kim Salmon’s Smoked Salmon + Not Moving + TTBM
29/10/26 La Yegros + Opening Act: IBLA & Priscilla
30/10/26 Fan Fath Al
01/11/26 The Fleshtones
02/11/26 A.Chal
03/11/26 yung paninaru
04/11/26 My New Band Believe
05/11/26 marhan
06/11/26 Yerai Cortes
07/11/26 Dresda + Lostatobrado
09/11/26 Westside Cowboy
11/11/26 Sports + Support: Pool Girl
12/11/26 Deary + Opening Act: Juno
13/11/26 Krikka Reggae + Vitowar Duset
14/11/26 Fitness Forever
15/11/26 Steve Wynn + Chris Cacavas
16/11/26 Girls In Hawaii
20/11/26 Veronica Fusaro
21/11/26 The Howlers + Opening Act: The Nuv
22/11/26 Widowspeak + Support: John Andrews & The Yawns
23/11/26 Sondre Lerche
25/11/26 NAPA
26/11/26 Grace Cummings
27/11/26 Toody Cole Plays Dead Moon
28/11/26 Milano Cantautori
29/11/26 Lucy Kruger & The Lost Boys
01/12/26 Slift
03/12/26 System Olympia Live
04/12/26 Sassy 009
05/12/26 Vikowski + New Candys
06/12/26 Ben Ottewell (Gomez) & James Walsh (Starsailor)
07/12/26 Chloe Slater
08/12/26 Follakzoid
10/12/26 Chico Chico
11/12/26 John Grant
13/12/26 Marco Fracasia + Sandri