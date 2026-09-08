Credit: Press

Dopo l’abbuffata estiva, che, quasi simbolicamente, si conclude con Poplar a Trento, appuntamento da annotare nel listone dei festival del belpaese, che, appunto, anche per collocazione temporale, sancisce una sorta di chiusura degli eventi all’aperto, passando il testimone ai club.

Stagione bella che ha visto il nostro Alberto Molteni (per chi non lo conoscesse ancora il direttore artistico che si può incontrare spesso e volentieri all’entrata del Bellezza) presenzialista in gran parte degli happening della penisola, sempre con uno smartphone in mano per compilare, a spron battuto, il calendario della prima serie di concerti e riempire più giornate possibili per un pubblico sempre più affezionato e numeroso (me lo ripeto sempre: occhio ai sold out!).

I record sono fatti per essere battuti, diceva qualcuno, quindi, se inizialmente, tornando indietro di un pò di tempo, c’era qualche bell’appuntamento da annotare in agenda, ora converrebbe affittare un appartamento da quelle parti, perché c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Tutta questa introduzione per segnalare ancora una volta l’enorme lavoro che si fa in quel di Milano sud e la possibilità di portare chiunque al nostro circolo preferito.

E senza spoilerare la seconda parte della stagione (da gennaio in poi), che man mano verrà compilata e ampiamente promossa (anzi c’è già qualcosa da annotare per l’anno nuovo, Iceage e Gilla Band, per esempio), buttiamo sul piatto e segnaliamo, con piacere, i tantissimi artisti già pronti a farsi un bagno di pubblico attento e caloroso all’angolo con via Ripamonti.

Credit: Press

Quindi ricapitolando prima del listone riassuntivo, due domande velocissime ad Alberto:

Come detto sopra la lista è lunghissima e c’è solo da organizzarsi, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione in ottica Bellezza?

Sicuramente tanta tanta musica live, come sempre sette giorni la settimana, ma per questa stagione sono molto contento del fatto che per la prima volta – dopo le rassegne più occasionali e gli episodi degli scorsi anni – avremo finalmente un circolo letterario (con attività di bookcrossing, incontri, presentazioni, aperitivi letterari e molto altro), un cineforum (moderato e tematico con accesso ad offerta libera) e un format di stand up comedy (sempre il secondo Giovedì di ogni mese nella Palestra Visconti) attivi stabilmente, i quali si affiancheranno agli appuntamenti continuativi già presenti della slam poetry e della jam di jazz. È una grande soddisfazione veder crescere in maniera così intensa e variegata, oltre che molto spesso naturale e spontanea, le emanazioni culturali della nostra attività.

In gergo qualcuno direbbe “piatto ricco mi ci ficco”, famoso proverbio tramandato nei secoli, ma qui andiamo pure oltre, vai con qualche segnalazione che per te merita qualcosa in più, perché magari più underground del previsto? Arci Bellezza è anche, spesso e volentieri, scoprire nuovi artisti (Sia italiani, sia internazionali).

Tra le novità italiane più fresche sicuramente sono molto curioso di sentire nuove proposte come Ahasha, Zoe, Tyto, Planet Butter e Tara; per gli internazionali – oltre a nomi consolidati come, tra i tanti, Orchestre Tour Puissant Marcel Duchamp, Destroyer, Don Letts, The Lemonheads, Azymuth, La Yegros, Imarhan, Girls in Hawaii, Sondre Lerche, Slift e John Grant – direi sicuramente il nujazz vibrante di Sessa, il produttore svedese-cileno Dinamarca, l’indie rock degli inglesi Westside Cowboy e My New Band Believe, lo shoegaze sognante dei Deary!

Credit: Federico Marinaccio

Ed eccoci con il riassunto da prendere nota in agenda:

11/09/26 The Black Keys Aftershow DJset

16/09/26 Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp

17/09/26 Tyto + Grito Exclamaclón

18/09/26 Wes Banderson

19/09/26 VAEB

22/09/26 Annabelle Chairlegs + Opening Act: The Backlash & No Other News

23/09/26 Destroyer

24/09/26 Mazzariello

25/09/26 Lowertown + Opening Act: Greta Grida

26/09/26 Carla Dal Forno + Opening Act: Leanò

28/09/26 Tengerton

29/09/26 King Dude + Opening Act: Nero Kane

30/09/26 Dinamarca + Opening Act: Princess Nostalgia & LaHasna DJset

01/10/26 Gazebo Penguins

02/10/26 Aka5ha + So Beast

03/10/26 London Calling – UK Party w/ The Ruffians – Smiths Tribute

04/10/26 The Sophs

05/10/26 Liars

06/10/26 Planet Butter

07/10/26 Laura Misch

08/10/26 Sessa + Opening Act: Leandra Bordone

09/10/26 Deep Forest

10/10/26 Strawberry Guy + Special Guest Opening Act: Malena Zavala

11/10/26 World Brain

12/10/26 Alessandro Gori – Lo Sgargabonzi

13/10/26 I’m Not A Blonde

14/10/26 Proiezione “Le Città di Pianura”

15/10/26 Deradoorian

16/10/26 Jozef Van Wissem

17/10/26 DJ Krush

18/10/26 Stu Larsen

19/10/26 Tàra

20/10/26 Laura Stevenson

22/10/26 Panicbaby

23/10/26 Don Letts + Vitowar DJset

24/10/26 10 Anni di Non Sense Mag – La Festa

25/10/26 Super Jet Kinoko + Opening Act: Lato & BOB

26/10/26 The Lemonheads

27/10/26 Azymuth x JZ:RF

28/10/26 Swamp Fest w/ Kim Salmon’s Smoked Salmon + Not Moving + TTBM

29/10/26 La Yegros + Opening Act: IBLA & Priscilla

30/10/26 Fan Fath Al

01/11/26 The Fleshtones

02/11/26 A.Chal

03/11/26 yung paninaru

04/11/26 My New Band Believe

05/11/26 marhan

06/11/26 Yerai Cortes

07/11/26 Dresda + Lostatobrado

09/11/26 Westside Cowboy

11/11/26 Sports + Support: Pool Girl

12/11/26 Deary + Opening Act: Juno

13/11/26 Krikka Reggae + Vitowar Duset

14/11/26 Fitness Forever

15/11/26 Steve Wynn + Chris Cacavas

16/11/26 Girls In Hawaii

20/11/26 Veronica Fusaro

21/11/26 The Howlers + Opening Act: The Nuv

22/11/26 Widowspeak + Support: John Andrews & The Yawns

23/11/26 Sondre Lerche

25/11/26 NAPA

26/11/26 Grace Cummings

27/11/26 Toody Cole Plays Dead Moon

28/11/26 Milano Cantautori

29/11/26 Lucy Kruger & The Lost Boys

01/12/26 Slift

03/12/26 System Olympia Live

04/12/26 Sassy 009

05/12/26 Vikowski + New Candys

06/12/26 Ben Ottewell (Gomez) & James Walsh (Starsailor)

07/12/26 Chloe Slater

08/12/26 Follakzoid

10/12/26 Chico Chico

11/12/26 John Grant

13/12/26 Marco Fracasia + Sandri