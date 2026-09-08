Credit: Patrick O’Brien-Smith

A due anni e mezzo dall’uscita di “Exotic Birds Of Prey”, gli Shabazz Palaces torneranno il prossimo 23 ottobre, via Sub Pop Records, con il loro ottavo LP, “It’s A Style Sport“.

“It’s a Style Sport” è un album audace, diretto e di forte impatto.

Nel corso dei dieci brani Ishmael Butler, titolare del progetto, raccoglie tutto ciò che ha appreso nel corso della sua ricca e sfaccettata carriera, trasformandolo in un portale luminoso e giocoso che conferma ancora una volta la sua natura di artista

camaleontico, guidato da curiosità, coraggio e un’immaginazione senza limiti.

L’album vede la partecipazione di Marquette Miller, Thaddeus “Thaddillac” Turner, Evan Flory Barnes, Gerald “Tugboat” Turner, Kassa Overall e Carlos Overall. La produzione è firmata da Shabazz Palaces insieme a Erik Blood. Le registrazioni si sono svolte presso i Circular Ruin Studios di Brooklyn (New York), i Lake View Studios e Hall of Justice di Seattle (Washington) e i Parkman Labs di Los Angeles (California). Il mixing è stato curato da Erik Blood ai Circular Ruin Studios, mentre il mastering è stato affidato a Warren Defever presso Third Man Mastering di Detroit (Michigan).

Il disco, composto da dieci tracce, è anticipato dalla pulsante meditazione “Ahh World (I Won The Alpha Bet)”. Nel singolo, Butler assume il ruolo di un narratore onnisciente, raccontando la storia della propria vita e della sua ascesa verso l’eccellenza da una prospettiva in terza persona alimentata dalla fantasia, per poi concludere con una lista di indicazioni per vivere una vita di

successo. Butler sfoggia il suo inconfondibile stile rimanendo ancorato a ciò che conta più di ogni altra cosa: il proprio onore.

“It’s A Style Sport” Tracklist:

1. Ahh World (I Won The Alpha Bet)

2. Field Notes

3. Show Me Missouri In Mink

4. Jheri Curl Jump

5. Deadstock Dude

6. Tongue In Chic

7. Heliocentric Immortality Manifesto H.I.M.

8. Olivia According To Touch

9. Money Can’t Save Your Mind

10. From One Future To Another