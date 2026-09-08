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Dopo il precedente singolo “Journey’s End”, i The Cat’s Miaow, leggende dell’indie pop australiano degli anni ’90 recentemente tornati insieme, presentano ora il brano che dà il titolo al loro prossimo album, in uscita per la Slumberland Records.

“When You Smiled and Turned Away” si concentra sulla scintilla iniziale di una relazione, un tema ricorrente in tutto l’album, in cui la band si chiede se le nostre vite siano la somma delle nostre scelte o se alcuni momenti siano destinati a verificarsi.

<a href="https://thecatsmiaow.bandcamp.com/album/when-you-smiled-and-turned-away">When You Smiled And Turned Away by The Cat's Miaow</a>

L’attesissimo album delle icone indie australiane rimane fedele alla loro tradizione di celebrare i piccoli momenti della vita. Tutti i tratti distintivi del suono classico della band rimangono intatti: una malinconia fragile e calda, costruita in modo minimale attorno al songwriting di Bart Cummings e Andrew Withycombe (rispettivamente alla chitarra e al basso), il ritmo esuberante della batteria con le spazzole di Cameron Smith e il bagliore della voce soprano celestiale di Kerrie Bolton.

“When You Smiled and Turned Away” dei The Cat’s Miaow uscirà il 23 ottobre su vinile giallo, CD e in formato digitale tramite Slumberland Records e The Lost and Lonesome Recording Co.