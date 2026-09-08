Credit: Anton Corbijn

Il prossimo 9 ottobre, via ANTI- Records, The Tallest Man On Earth pubblicherà il suo settimo LP, “Just Beyond Endless Mountain”, che arriva dopo tre anni e mezzo dal precedente, “Henry St.“.

La Dalarna, regione della Svezia centrale, è diventata casa nel senso più vero del termine. La fattoria di Matsson è diventata la sua fortezza, e lo studio di registrazione casalingo, che a volte era rimasto in silenzio, è tornato a essere un luogo in cui l’ispirazione poteva riversarsi a fiotti — e dove la libertà apriva nuove finestre. Ha creato un orto, ha acquistato quote di proprietà di alcuni cavalli e si è procurato un quad per liberare il vialetto dalla neve. E poi ha comprato ancora più strumenti. Il violino — uno strumento con cui aveva avuto un rapporto complicato fin dall’infanzia — è tornato a far parte della sua vita. Lo ha ripreso in mano con esitazione, ma ben presto ne è diventato ossessionato.

Oggi intanto il musicista svedese condivide un nuovo singolo, “Overboda”, accompagnato da un video registrato da Etjen van der Vliet proprio insieme a Matsson.

Inoltre Kristian annuncia anche le date del suo tour europeo, che passerà anche dall’Italia: una sola data per lui nel nostro paese prevista per sabato 20 febbraio 2027 ai Magazzini Generali di Milano.

I biglietti del concerto saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 11 settembre su ‘Ticketmaster.it‘ e ‘Ticketone.it‘.