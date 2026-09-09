Credit: Alex Brüel Flagstad

“The Meaning Of Flowers”, il quinto LP di Agnes Obel (e suo primo disco in sei anni e mezzo), è ormai imminente: l’album, infatti, uscirà, via Deutsche Grammophon, il prossimo 18 settembre.

Il disco intreccia suggestioni provenienti da fonti molto diverse mettendo al suo centro anche l’esperienza della maternità.

La musicista danese di stanza a Berlino lo presenterà anche in Italia, ma bisognerà aspettare fino a ottobre 2027 (ma vi garantiamo che ne vale la pena).

Saranno due le date nel nostro paese per la Obel previste per mercoledì 13 al Teatro Duse di Bologna e per giovedì 14 all’Auditorium Parco Della Musica di Roma.

I biglietti per i concerti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 18 settembre su ‘Ticketone.it‘.