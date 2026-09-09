Da oggi è disponibile in streaming gratuito “Bruce Springsteen and the E Street Band: Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut)”, il video della performance dei primi 7 brani della tappa finale a Philadelphia del Tour di Bruce Springsteen con la E Street Band osannato da critica e pubblico come uno dei più potenti atti di resistenza musicale e civile nella storia degli Stati Uniti.

«Sono entusiasta di pubblicare il nostro ultimo spettacolo del Land of Hope and Dreams American Tour, registrato nella città natale della libertà americana, Philadelphia. Durante il tour, abbiamo fatto tremare tutto il Paese da un’estremità all’altra e, mentre lo facevamo, abbiamo preso posizione ovunque apertamente in difesa della nostra Costituzione, della nostra Carta dei Diritti e della nostra sacra democrazia, che sono sotto attacco da parte di un Presidente senza legge e del suo regime. È tutto racchiuso nel nostro Philadelphia Freedom Cut, spero vi piaccia».

Ecco la setlist del video:



