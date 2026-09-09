Credit: Pooneh Ghana

Il prossimo 9 ottobre, via Chrysalis Records, i Bodega pubblicheranno il loro quarto LP, “All Inside Aquarium”, che arriva dopo due anni e mezzo dal precedente, “Our Brand Could Be Yr Life“.

“Non ci ho mai visti una band post-punk“, sottolinea il cantante e chitarrista Ben Hozie. “Ci ho sempre visti semplicemente come una band rock concettuale“. Questo potrebbe sorprendere chi ha seguito la band negli ultimi anni. I precedenti album dei BODEGA — “Endless Scroll” del 2018, “Broken Equipment” del 2022 e “Our Brand Could Be Your Life” del 2024 — hanno suscitato meritati paragoni con icone del post-punk come i Talking Heads, i B-52s, i Devo e i Sonic Youth. “Il post-punk è punk concettuale, quindi si è prestato bene al nostro stile sin dall’inizio, ma alla fine dei conti, ciò che conta è il nostro modo di scrivere canzoni.“

Con “All Inside Aquarium”, i BODEGA si allontanano ulteriormente dalle loro presunte origini post-punk. L’obiettivo del gruppo era: “Torniamo a brani melodici, diventiamo una rock band più in senso stretto“, spiega Hozie. “Dal punto di vista sonoro, la band puntava a “quel sound tra gli Stone Roses e i Jane’s Addiction della fine degli anni ’80/inizio degli anni ’90, con più riff e assoli di chitarra“.

Oggi arriva un nuovo singolo, “Literary World”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Ben dice del pezzo: