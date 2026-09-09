Credit: Daniel Boud

A distanza di oltre due anni dall’uscita del loro nono LP, “Love Changes Everything“, i Dirty Three torneranno il prossimo 6 novembre, via Bella Union, con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Ulterior Motives“: si tratta di un album di demo e di registrazioni live alla radio.

Originariamente disponibile nel 2012 come CD in edizione limitata, venduto esclusivamente durante i concerti della band, “Ulterior Motives” offre uno sguardo raro e rivelatore sui primi anni dei Dirty Three, che ora ricevono una gradita nuova vita. Registrati nel periodo di formazione della band, questi demo e queste esibizioni radiofoniche catturano i Dirty Three nella loro versione più grezza, sgarbata e gloriosamente sfrenata.

Per accompagnare l’annuncio di oggi, i Dirty Three hanno condiviso “Better Go Home Now”, registrata dal vivo negli studi della JJJ Radio di Sydney nel 1994, poco dopo l’uscita dell’album “Dirty Three”. A quel punto, la band suonava senza sosta e stava diventando più affiatata, più rumorosa e più pesante — cosa che emerge immediatamente in questa versione feroce del brano.

Quattro delle registrazioni dell’LP — “Sue’s Last Ride”, “The Last Night”, “Everything Is Fucked” e “Indian Love Song” — sono state registrate dal vivo nella piccola sala prove della band prima che pubblicassero il loro album di debutto omonimo, mentre il trio composto da Warren Ellis, Mick Turner e Jim White elaborava i brani in tempo reale. Altamente improvvisate e istintive, offrono un’immagine vivida delle primissime esibizioni dal vivo della band.

Il brano conclusivo dell’album è “Deep Waters”, registrato a casa di Mick Turner dopo il ritorno della band in Australia dal loro primo tour all’estero. Qui, il trio sta ancora una volta sperimentando un brano che alla fine sarebbe entrato a far parte di “Ocean Songs”, offrendo uno sguardo affascinante sulla musica nel processo di formazione.

I Dirty Three sono da tempo considerati una delle band dal vivo più elettrizzanti in circolazione. Queste registrazioni dimostrano esattamente il perché.

Vi ricordiamo inoltre che la band australiana arriverà in Italia qualche giorno prima della release del nuovo lavoro – e più precisamente martedì 27 ottobre – per una imperdibile data nella Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza.

“Ulterior Motives” Tracklist:

1. Better Go Home Now (Live Radio)

2. Indian Love Song (Demo)

3. Everything Is Fucked (Demo)

4. The Last Night (Demo)

5. Hope (Live Radio)

6. Sue’s Last Ride (Demo)

7. No Stranger Than That (Demo)

8. Deep Waters (Demo)