credit: Santosh Tawde

Jozef Van Wissem e Jim Jarmusch annunciano l’uscita di un doppio album, “Bocca di Lupo” e “Mouth of the Wolf”, in uscita il 6 novembre per Sacred Bones Records. Hanno inoltre condiviso il primo singolo tratto dal progetto, “Never Like You Said”, un nuovo brano affascinante con la voce di Courtney Barnett, che si sviluppa attraverso ritmi pulsanti, un fuzz di chitarra incandescente e un ipnotico duetto vocale tra Barnett e Jarmusch.

“Bocca di Lupo” e “Mouth of the Wolf” di Jozef Van Wissem e Jim Jarmusch sono stati registrati nel luglio 2025 a Bologna, in Italia. Le sessioni di registrazione si sono svolte subito dopo diverse date dal vivo a New York e Chicago e una settimana prima dell’inizio di un breve tour europeo che includeva Parigi, Londra, Gand, Porto e una prima data proprio a Bologna.

Queste registrazioni segnano l’ultimo capitolo di una collaborazione creativa che risale a quasi due decenni fa. Van Wissem e Jarmusch si sono incontrati per la prima volta per le strade di New York, iniziando in seguito a suonare e registrare insieme. La loro collaborazione ha dato vita a numerosi album, esibizioni dal vivo e alla colonna sonora del film di Jarmusch del 2013 «Only Lovers Left Alive», per il quale la collaborazione di Van Wissem con gli SQÜRL ha creato l’inconfondibile universo musicale del film. Il brano di apertura di “Bocca di Lupo” li vede proporre una nuova versione della memorabile colonna sonora del film

Note direttamente da Jozef e Jim:

“Grazie a Gian Luca Farinelli e Rosanna Mordini della straordinaria Cineteca di Bologna, siamo riusciti a ottenere alcune giornate di registrazione nei fantastici Fonoprint Studios — situati in Via Bocca di Lupo a Bologna, da cui il titolo di questi due LP. («In bocca al lupo» è l’espressione italiana per augurare buona fortuna; equivalente a «break a leg» in inglese.)

«Bocca di Lupo» si apre con una nuova versione della nostra «Only Lovers Left Alive», mentre «Apology» è una nuova versione di un brano preesistente di Jozef. Tutti gli altri brani sono inediti. Abbiamo avuto l’onore di avere come ospite vocale l’iconica Courtney Barnett in un duetto su “Never Like You Said”. Il testo della canzone è nato spontaneamente in un’unica ripresa in studio, come risposta emotiva alle persone ipocrite – una sorta di chiusura della porta. Inoltre, una conversazione registrata casualmente (riguardante le aure inquietanti di particolari capi di abbigliamento femminile vintage) tra Adriana Coppi e Veronica Mayrr (delle Deux Femmes) è intessuta come sottofondo nel brano intitolato “Pour Deux Femmes”. “Black Roses” è una poesia originale scritta a Bologna e recitata all’interno della propria cornice musicale. Tutti gli altri brani sono strumentali.

Mouth of the Wolf, il secondo LP, è composto da due brani strumentali da studio più lunghi e di un’estasi oscura: “In A” e “Massa Damnata”. Entrambi sono stati creati con due chitarre elettriche e derivano dalle nostre esibizioni dal vivo. Lo consideriamo un album musicalmente a sé stante, ed è quindi presentato in una copertina a sé stante e con una grafica propria.

La nostra musica trae ispirazione da molteplici fonti: dai nostri amici dei Sunn O))) e degli Swans a Terry Riley e Morton Feldman; da Hildegard von Bingen e William Lawes agli Psychic Ills e agli Spacemen 3; dai Les Rallizes Dénudés e dai NEU! a Nadja e Glenn Branca; da Ian Svenonius e dai Dead Skeletons a Son House e Gwenifer Raymond… dal tramonto all’alba… dalla luna piena alla luna nuova…“