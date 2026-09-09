I Laibach annunciano il loro ritorno sui palchi italiani per due imperdibili appuntamenti a febbraio 2027. Celebre a livello internazionale per un’estetica marziale, decostruzioni concettuali del potere e spettacoli dall’impatto sonoro e visivo monumentale, la band slovena porterà dal vivo una scaletta che attraverserà oltre quattro decenni di carriera sovversiva.
Il loro recente album “Musick” si è portato a casa un 7 in pagella qui su IFB.
Sono due le date confermate:
11 febbraio 2027 – Milano @ Magazzini Generali
12 febbraio 2027 – Bologna @ Estragon Club
Biglietti QUI.