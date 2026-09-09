Credit: Clemens Habicht

Gli australiani-statunitensi Liars sono pronti a ritornare con il loro undicesimo LP, “A Ban On Plastic Bag Bans“, in uscita il prossimo 5 marzo, via Mute Records, che arriva dopo quasi sei anni dal precedente, “The Apple Drop“.

Poco dopo essersi trasferito a Kalamazoo, nel Michigan, con la moglie e la figlia, Angus Andrew, leader e unico membro fondatore rimasto del gruppo di stanza a Brooklyn, avvertì uno strano odore. Un odore intenso avvolgeva la loro casa e la scuola della figlia: si trattava di idrogeno solforato tossico, tra gli altri inquinanti, rilasciato da una fabbrica locale di imballaggi a livelli ritenuti così pericolosi che il dipartimento sanitario dello Stato consigliò ai residenti di “rimanere in casa”. Angus si ritrovò ben presto coinvolto in una campagna in salita per far rendere conto alla fabbrica delle proprie responsabilità, confrontandosi con un groviglio di danni ambientali, responsabilità aziendale e inerzia istituzionale. Ha riversato le frustrazioni e le assurdità di quell’esperienza nella musica dei Liars, trasformando le realtà della vita quotidiana in qualcosa di più strano e inquietante.

“Ci si abitua talmente tanto a qualcosa che se ne perde la percezione“, spiega Angus.

Questa idea è al centro di “A Ban On Plastic Bag Bans”: come l’ingiustizia possa diventare parte dello sfondo della vita quotidiana e quanto possa essere estenuante combattere forze che sembrano troppo potenti per essere smosse. Il titolo si basa su una vera legge del Michigan che vieta alle amministrazioni locali di vietare i sacchetti di plastica monouso. La sua assurda logica burocratica è diventata una sorta di sintesi dell’esperienza di Angus nel Michigan, dove i tentativi di ridurre il danno ambientale potevano essi stessi diventare qualcosa da vietare.

Il nuovo, sbalorditivo album dei Liars, “A Ban On Plastic Bag Bans”, sfrutta l’incomparabile talento di Angus Andrew nel creare universi sonori per affrontare l’assurdità burocratica e il potere delle grandi aziende che ha incontrato vivendo nell’America centrale, e il nuovo singolo “Ice Pick, Kalamazoo” introduce alcuni di questi temi.

In autunno di quest’anno, inoltre, gli statunitensi torneranno in tour in Europa per la prima volta in dieci anni: c’è anche una data italiana prevista per lunedì 5 ottobre all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti del concerto dei Liars saranno disponibili a partire da venerdì 11 settembre su ‘Dice.fm‘ a 19,90 €.

“A Ban On Plastic Bag Bans” Tracklist:

1. Happy Or Not

2. Ice Pick, Kalamazoo

3. Laced Plume

4. Urgent As Always

5. Deep Deeper

6. Disaster Tropes

7. Beat Creep Some Eyes

8. Real Time Trespasser

9. SHAME!

10. Retention Arc

11. Out Of Order