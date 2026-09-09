I Mars Volta sono tornati con “Reina Tormenta / Enlazan Las Tinieblas”, un brano che offre un assaggio del loro prossimo album, “Lucro Sucio; Unfinished Business“, atteso il 20 novembre.
Registrato durante l’acclamato tour autunnale del 2025, “Reina Tormenta / Enlazan Las Tinieblas” si muove nel classico stile della band, tra potenza, improvvisazione e grande lavoro in fase di arrangiamento, con questi fiati che sembrano scriteriati, ma che ci stanno ovviamente benissimo su quel magico lavoro di percussioni.