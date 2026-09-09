Patti Smith tornerà in Italia in autunno per quattro date del suo “Words and Music – Where Francis Walked”, dedicato a San Francesco d’Assisi a ottocento anni dalla sua morte.

Il suo rapporto con il grande santo umbro non è una cosa recente, come lei stessa ha ricordato durante il suo concerto in Piazza Duomo a Parma nel 2023 proprio nel giorno che lo celebra (il 4 ottobre), anzi c’è più di qualcosa che lega la Sacerdotessa Del Rock, la sua musica e la sua poesia a Francesco.

Le sue date nel nostro paese sono previste per domenica 29 novembre al Transart Festival di Bolzano (presso il NOI Techpark), per martedì 1° dicembre al Teatro Verdi di Salerno, per sabato 5 al Teatro Feronia di San Severino Marche (MC) e per domenica 6 all’Auditorium Parco Della Musica di Roma.