Credit: Emily Shur

Dopo quasi cinque anni dall’uscita del loro quinto LP, “I Don’t Live Here Anymore“, The War On Drugs tornano oggi a farsi sentire con materiale inedito.

Il gruppo di Philadelphia capitanata da Adam Granduciel, infatti, ha appena condiviso il nuovo singolo “Who’s That”, accompagnato da un video diretto da Max Flick.

Granduciel ha scritto e prodotto il brano nel suo studio di Burbank. Nel brano partecipano i compagni di band Anthony LaMarca alla batteria e Dave Hartley al basso.

“”Who’s That” è stata scritta in 10 minuti, in un momento tra il primo caffè e l’accompagnamento dei bambini a scuola”, afferma Granduciel in un comunicato stampa. “È una canzone sul cercare di amare se stessi nonostante le cose che non sempre possiamo controllare, come l’ansia, la depressione e l’insicurezza che possono ostacolare il modo di vivere la vita che desideriamo veramente.”

Il brano è stato realizzato dalla Super High Quality Records, la label di Granduciel, ma per ora non è stato reso noto se un nuovo LP sia in lavorazione.