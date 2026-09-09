Sembra quasi di sentire uno di quei brani guitar-pop “made in Japan” con “Paper or Plastic”, perché c’è proprio quella scuola musicale, con chitarre belle lanciate ma una super attenzione al ritornellone pop che si attacca subito alla testa. Una partenza con tanto di assolo e ci sembra di essere davanti a una canzone con i muscoli, poi invece ecco che le cose cambiano e l’atmosfera si fa decisamente più malinconica e avvolgente: la canzone contrappone testi presi alla cassa di un negozio a un crescendo sonoro carico e cinematografico, anime che si trovano, s’incontrano e funzionano molto bene insieme.

In The Afterglow è il progetto shoegaze e dreampop del produttore musicale britannico-canadese Alfred Hermida. Molto atratto dall’elettronica non disdegna nemmeno di mostrare il suo amore per lo shoegaaze dei classici anni ’90, senza lasciare per strada un gusto melodico decisamente immediato.

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