Lo abbiamo già detto un bel po’ di volte che qui la stima per Tom A. Smith è alta. Nonostante abbia solo 21 anni il nostro ragazzo è già il campione del groove per noi e se dovessimo affidare la serata a qualcuno che la può veramente incendiare con il suo sound, beh, non avremmo problemi ad affidarla a lui che a colpi di basso e batteria e ritornelli micidiali non potrebbe che conquistare tutti i presenti.

Ora il nostro ha fato uscire la versione Deluxe del suo “Put On A Record Tommy” e a lanciare il tutto ecco “Dancefloor Magic” che ha un giro di chitarra che pare arrivare dritto dai Duran Duran con Nile Rodgers, per arrivare poi al classico ritornellone che ti si pianta in testa al primo ascolto: radiofonico a mille!

Ma che gli possiamo dire al buon Tom? Avanti così ragazzo mio!

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