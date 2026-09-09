Nonostante abbia solo 21 anni, il nuovo talento di Sunderland Tom A. Smith ha già ottenuto più di quanto la maggior parte degli artisti riesca a fare in una vita intera. Ha tenuto il suo primo concerto all’età di soli otto anni, aprendo il concerto dei Detroit Social Club, gruppo rock psichedelico locale, al leggendario locale di Newcastle The Cluny; si è esibito a Glastonbury prima ancora di frequentare la scuola secondaria, e Tim Burgess lo ha scelto personalmente per esibirsi sul suo palco al Kendall Calling, rendendolo l’artista più giovane di sempre del festival. Si è esibito dal vivo con l’eroe locale Sam Fender e con i Catfish & The Bottlemen, oltre ad aver fatto da spalla ad altri gruppi emergenti del Nord come i The Lathums e i The Mysterines. Ha ricevuto il sostegno di personaggi del calibro di Jack Saunders di Radio 1 e del podcast «Rocket Man» di Elton John, che hanno definito Tom «la prossima grande rivelazione». Tom ha collaborato con Larry Hibbitt (Nothing But Thieves/The Snuts/Sea Girls), realizzando una produzione ampia e incisiva che si integra perfettamente con la voce appassionata di Smith; il suo lavoro musicale offre un’esperienza d’ascolto potente e mette in luce un vero talento in ascesa.

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