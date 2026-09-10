Credit: Josh Goleman

I Kings of Leon annunciano il decimo album in studio, “O My Beloved“, in uscita il 6 novembre per Love Tap Records.

Con “O My Beloved”, i Kings of Leon, a quanto ci dicono le note stampa, presentano il loro album più intimo e senza filtri di sempre: una raccolta di brani che riflette sulle persone, sulle esperienze e sul percorso che li hanno portati a essere ciò che sono oggi. Primo album completo della band interamente autoprodotto, il disco porta pienamente alla luce la loro visione creativa collettiva, dando vita a un sound profondamente personale e inconfondibilmente loro.

Allontanandosi dal sound ampio e ricco che ha caratterizzato gran parte della loro carriera, l’album torna allo spirito più grezzo e autentico della musica che realizzavano quando si affacciarono per la prima volta sulla scena di Nashville. Profondamente personale e incentrato sulla gratitudine, sulla famiglia e sull’apprezzamento per la vita che hanno costruito insieme, l’album racconta gli uomini e i padri che sono diventati, trovando significato nelle persone, nei ricordi e nei momenti quotidiani che hanno plasmato le loro vite. Come una lettera d’amore alla loro famiglia e alla strada che li ha condotti fino a questo punto, “O My Beloved” offre uno sguardo intimo sui quattro componenti della band e sul percorso che hanno condiviso.

«Abbiamo già superato qualsiasi cosa avessimo mai immaginato di poter fare e abbiamo costruito qualcosa di davvero speciale. Ho pensato: non sarebbe bellissimo realizzare un album che guardi indietro a tutte le cose che abbiamo fatto e che esprima gratitudine per il modo in cui siamo arrivati fin qui?», racconta il cantante Caleb Followill. «Nelle canzoni ci sono le nostre famiglie, le storie della nostra infanzia, cose che magari all’epoca non sembravano così significative, ma il modo in cui sono confluite in queste canzoni mi fa capire quanto abbiano realmente influenzato la mia vita».

Con l’annuncio dell’album, i Kings of Leon pubblicano “My Whole World”:

Tracklist:

Intro

My Whole World

Cold Blue Dawn

The Hand

Rose

Make It Count

KOYSAR

Feel The Love

Blue Jeans and Diamonds

Warm Company

Forever Endeavor

Pretty Thing

Get You Down