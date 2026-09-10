Lucy Dacus ripubblicherà il suo album di debutto, “No Burden” (uscito a febbraio 2016 su EggHunt e poi rilanciato da Matador Records), in vista del suo decimo anniversario.
La Dacus ripubblica il suo album il 4 dicembre e, per festeggiare, ha condiviso il brano inedito “No Thank You, I Love You, Goodbye”.
Il brano, registrato con Adrian Olsen e il chitarrista Alan Good Parker, racconta la discesa della Dacus in una relazione malsana.
L’ultima uscita della Dacus è stata il suo quarto LP, “Forever Is A Feeling” del 2025.