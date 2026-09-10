Stephen Morris non sa se tornerà nei New Order a causa di una grave malattia. A giugno, la band di Manchester aveva confermato che Morris, così come Gillian Gilbert, non avrebbe partecipato al nuovo tour a causa di “motivi di salute“. Ora, lo stesso Morris, in una chiacchierata con Rolling Stone ripresa da NME, ha fornito un aggiornamento sulla sua situazione, in merito alla possibilità di partecipare o meno alla cermonia per inserire i Joy Division e i New Order nella Rock and Roll Hall of Fame, il 14 novembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles.

“Al momento ho qualche problema di salute che mi impedisce di lasciare il Paese per un periodo prolungato. Ci abbiamo provato. Qualche mese fa siamo andati a una mostra, quella dedicata ai testi di Ian Curtis a New York, e abbiamo pensato: ‘Vediamo come va. Se va tutto bene, potrebbe valere la pena pensarci’. Ma sono stati solo due giorni, e si è rivelato un vero disastro. Quindi forse no, ma non posso davvero dire che le cose miglioreranno, perché non sarà così”.

Alla domanda sul suo futuro nei New Order Morris ha aggiunto: “Non lo so. Non voglio davvero soffermarmi su cosa sia questa malattia, ma è piuttosto grave. Non è qualcosa per cui qualcuno troverà una cura. Ma non posso davvero fare a meno della musica. Sarebbe un po’ come perdere una gamba o qualcosa di molto peggio. Vedo ancora Bernard, Phil e Tom, e siamo tutti amici, va tutto bene. Sono sicuro che qualcosa succederà. Voglio dire, se fosse un concerto qui vicino, sono sicuro che ce la caveremmo“.