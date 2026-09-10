credit: Xander Lewis

I Little Grandad, band che abbiamo qui sul nostro radar da un po’, annunciano il loro album di debutto, in uscita a gennaio 2027.

“Speak Softly, Son” uscirà il 22 gennaio. In concomitanza con l’annuncio, viene pubblicato anche un nuovo singolo, “Tiny Feet”.

A pochi mesi dal lancio dei primi brani, il quartetto londinese non perde tempo e sfrutta i rari e preziosi giorni di pausa dal tour per registrare il proprio album di debutto. “Speak Softly, Son” mostra i Little Grandad ancora all’inizio del loro percorso, come ci dicono le note stampa, ma con un sound che denota una maturità superiore alla loro età. La band è riuscita in poco tempo a creare grande fermento da quando si è formata poco più di un anno fa. Suonando senza sosta e conquistando nuovi fan ovunque si esibiscano: è una storia vecchia come il mondo.

Jack e Harry Lower, i fratelli che costituiscono il cuore pulsante dei Little Grandad, non avevano un grande piano per formare una band insieme mentre crescevano. Per metà del tempo non si rivolgevano nemmeno la parola. Jack non sapeva suonare nessuno strumento e Harry teneva le sue canzoni per sé. Fu solo quando si ritrovarono a casa dopo l’università, con a malapena un soldo in tasca, che Harry condivise, un po’ a malincuore, alcune delle sue canzoni con il fratello, appassionato di musica. Harry scriveva di tutto e di niente: persone vere di Londra, cose vere di Londra, traendo ispirazione da tutto ciò che vedeva, leggeva o coglieva lungo il cammino. Nonostante, o forse proprio a causa delle loro differenze iniziali e persino di un vago disinteresse reciproco, nel corso degli anni successivi cominciarono lentamente a fondersi in un unico essere. Pensieri simili, opinioni simili e la stessa visione di ciò che rende una buona canzone davvero eccezionale. Condividevano le parti vocali in quelle canzoni che Harry era ancora impegnato a scrivere.

Ora questo percorso li ha portati a questo “Tiny Feet” EP che mette in mostra tutta la sapienza sonora che i ragazzi stanno sviluppando: un sound variegato, caldo e avvincente, ricco di melodie, grinta, cambi di tempo e passione.

Noi crediamo in loro!

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