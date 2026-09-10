Credit: Daniil Lavrovski

Warhaus, il progetto del cantautore belga Maarten Devoldere, annuncia oggi il suo quinto album in studio, “The Donkey”, in uscita per Play It Again Sam il 15 gennaio 2027. Insieme all’annuncio arriva “Simple Pleasures”, l’ultimo singolo estratto dal disco.

“Simple Pleasures” è il Warhaus di sempre, rivestito di un giubbotto di synth anni Ottanta: una brezza estiva spensierata che soffia all’improvviso attraverso un club tenebroso.

Parlando del singolo, Devoldere racconta una storia di una vacanza passata:

“Ero a bordo piscina con un gelato in mano quando ho visto un salvagente gonfiabile galleggiare al centro della piscina. Ho provato a salire sul salvagente senza far cadere la pallina di gelato dal cono. Non è stato affatto facile e, dopo tre minuti, finalmente sono riuscito a salire sul salvagente, solo per scoprire che il mio gelato si era sciolto.“

Annunciata anche una data italiana nel 2027:



11 marzo, Milano, Lime

Biglietti QUI.