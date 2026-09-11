Recupero d’autore questo EP degli Africa Unite uscito a inizio giugno che vede Bunna, Madaski e soci schierarsi come sempre dalla parte dell’umanità, contro ogni divieto e prevaricazione. Il reggae come stella polare, fede e ragione mai rinnegata.

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Cinque brani editi e inediti per raccontare un mondo nuovo e irriconoscibile fatto di fake news e superficialità. Musica tagliente e contemporanea come “Il Silenzio Dell’Assenso” critica al complice smarcarsi del chi tace acconsente.

“Colla A Caldo” con i Circus Punk è una collaborazione altrettanto significativa come il recupero di “Dritto Nel Cuore” del 2016 a firma Africa Unite – Alborosie che impreziosiva “The Rockers” qui rielaborato con una nuova base ma l’atteggiamento lovers rock rimane lo stesso.

“Uomini” singolo del 2024 con un testo scritto insieme Tito Sherpa parla ancor più chiaro contro la violenza di un clima di guerra ormai perenne e invasivo.”Brand New Jacket” torna sugli stessi temi, la mistificazione dei discorsi che gridano al nuovo a ogni costo limitandosi a riproporre il passato.

Nessuna sorpresa ma la conferma di una band che non smetterà di essere rilevante, di combattere, mai diventerà addomesticata e agli allori preferisce un impegno che continua in un percorso musicale lungo ormai più di quarant’anni.