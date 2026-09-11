“Revolution EP” è il secondo EP dei Vanishing Muffins, band che era già finita sui nostri radar qui sulla rubrica Brand New. Noi siamo contentissimi, perchè questa volta, i ragazzi indonesiani sono pubblicati dalla “nostra” We Were Never Being Boring Collective e in un formato delizioso, ovvero la cassetta (occhio che sono pochissime!!). Ma il bello è che non vi arriva solo la cassetts, no, in allegato c’è pure una fanzine (che bello scrivere questa parola dopo tanto tempo!).

“What About Revolution” è stata ideata e scritta dalla band stessa e contiene la loro storia; una panoramica essenziale sulla scena indiepop indonesiana; un manifesto dell’etichetta Disanorak (che compartecipa alla pubblicazione); un saggio per “assicurarti che il tuo cuore sia nel posto giusto” e molto altro ancora. Insomma tutto è veramente imperdibile.

<a href="https://wwnbb.bandcamp.com/album/revolution-ep">Revolution EP by Vanishing Muffins</a>

Ovviamente non c’è solo il feticcio cassetta, non c’è solo l’adorabile fanzine, ma anche 4 brani nati in una cameretta e intrisi di post-punk, noise, shoegaze e psichedelia, perché la frustrazione va affrontata e guardata in faccia con in mano una spada e uno scudo con gli stemmi di J&MC e MBV. Allora si che la lotta si fa alla pari. E allora preparatevi alle chitarre distorte, preparatevi con le cuffie nelle orecchie per sentire tutto a volume forte, preparatevi al feedback e alle melodie come se The Jesus and Mary Chain, The Brian Jonestown Massacre e Spacemen 3 guidassero la via: fare rumore con i propri amici può ancora essere una forma di rivoluzione.

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We Were Never Being Boring: Bandcamp